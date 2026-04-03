Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский также рассказал Папе Римскому о переговорном процессе и работе с американской командой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV.

«Прямо во время этого разговора россияне снова атаковали Украину — сотни “шахедов” и десятки ракет по нашим городам и громадам. Фактически с ночи продолжается атака волнами, и уже как минимум пять регионов были под ударом. Ни одного часа покоя для наших людей, и это такой ответ России на наше предложение прекращения огня на Пасху. Фактически россияне только увеличили интенсивность ударов и вместо тишины в небе устраивают пасхальную эскалацию. Это точно нельзя игнорировать, и я благодарен всем в мире, кто об этом не молчит», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что рассказал о переговорном процессе и работе с американской командой. Также глава государства поблагодарил за содействие в возвращении похищенных украинских детей и за всю гуманитарную помощь, которую Ватикан передал украинцам, в частности во время этой тяжелой зимы.

«Обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Пожелал Его Святейшеству и верующим, которые празднуют Пасху в это воскресенье, благословенного праздника и мира. Конечно, будем рады видеть Его Святейшество в Украине с апостольским визитом. И особенно благодарен, что Папа помнит об Украине, украинцах и молится за мир для нашего народа», — добавил президент.

