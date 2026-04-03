  1. В Украине

Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским ситуацию на Ближнем Востоке

14:46, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Прямо во время этого разговора россияне снова атаковали Украину — сотни “шахедов” и десятки ракет по нашим городам и громадам. Фактически с ночи продолжается атака волнами, и уже как минимум пять регионов были под ударом. Ни одного часа покоя для наших людей, и это такой ответ России на наше предложение прекращения огня на Пасху. Фактически россияне только увеличили интенсивность ударов и вместо тишины в небе устраивают пасхальную эскалацию. Это точно нельзя игнорировать, и я благодарен всем в мире, кто об этом не молчит», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что рассказал о переговорном процессе и работе с американской командой. Также глава государства поблагодарил за содействие в возвращении похищенных украинских детей и за всю гуманитарную помощь, которую Ватикан передал украинцам, в частности во время этой тяжелой зимы.

«Обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Пожелал Его Святейшеству и верующим, которые празднуют Пасху в это воскресенье, благословенного праздника и мира. Конечно, будем рады видеть Его Святейшество в Украине с апостольским визитом. И особенно благодарен, что Папа помнит об Украине, украинцах и молится за мир для нашего народа», — добавил президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Ватикан

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]