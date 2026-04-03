На Київщині загинуло близько 20 тварин внаслідок атаки РФ по ветеринарній клініці, фото
У Київській області внаслідок російської атаки постраждали вісім людей, одна особа загинула, також загинуло близько 20 тварин.
За інформацією Національної поліції України станом на 3 квітня, у Бучанському районі зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, трьох автомобілів, автосалону та навчального закладу. Відомо про загибель 51-річного чоловіка, ще одна людина отримала поранення.
У Фастівському районі пошкоджено два приватні будинки, адміністративну будівлю та огорожу. Травм зазнали двоє людей. Окрім цього, пошкоджено ветеринарну клініку у Чабанах, де загинуло близько 20 тварин.
Рятувальники проводили евакуацію тварин із пошкодженої будівлі, надавали їм кисень та намагалися стабілізувати стан поранених, однак врятувати вдалося не всіх.
В Обухівському районі постраждали п’ятеро осіб, серед яких є неповнолітній. Також пошкоджено багатоповерховий будинок і вісім транспортних засобів.
