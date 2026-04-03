  1. В Україні

На Київщині загинуло близько 20 тварин внаслідок атаки РФ по ветеринарній клініці, фото

15:31, 3 квітня 2026
У Київській області внаслідок російської атаки загинула одна людина, постраждали вісім осіб, також зафіксовано пошкодження ветеринарної клініки, де загинуло близько 20 тварин.
фото: ДСНС
За інформацією Національної поліції України станом на 3 квітня, у Бучанському районі зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, трьох автомобілів, автосалону та навчального закладу. Відомо про загибель 51-річного чоловіка, ще одна людина отримала поранення.

У Фастівському районі пошкоджено два приватні будинки, адміністративну будівлю та огорожу. Травм зазнали двоє людей. Окрім цього, пошкоджено ветеринарну клініку у Чабанах, де загинуло близько 20 тварин.

Рятувальники проводили евакуацію тварин із пошкодженої будівлі, надавали їм кисень та намагалися стабілізувати стан поранених, однак врятувати вдалося не всіх.

В Обухівському районі постраждали п’ятеро осіб, серед яких є неповнолітній. Також пошкоджено багатоповерховий будинок і вісім транспортних засобів.

ДСНС Київська область обстріл

