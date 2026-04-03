В Киевской области погибли около 20 животных в результате атаки РФ по ветеринарной клинике, фото

В Киевской области в результате российской атаки погиб один человек, пострадали восемь человек, также зафиксировано повреждение ветеринарной клиники, где погибли около 20 животных.

По информации Национальной полиции Украины на 3 апреля, в Бучанском районе зафиксировано повреждение трех многоэтажных домов, трех автомобилей, автосалона и учебного заведения. Известно о гибели 51-летнего мужчины, еще один человек получил ранения.

В Фастовском районе повреждены два частных дома, административное здание и ограждение. Травмы получили два человека. Кроме того, повреждена ветеринарная клиника в Чабанах, где погибли около 20 животных.

Спасатели проводили эвакуацию животных из поврежденного здания, предоставляли им кислород и пытались стабилизировать состояние раненых, однако спасти удалось не всех.

В Обуховском районе пострадали пять человек, среди которых несовершеннолетний. Также поврежден многоэтажный дом и восемь транспортных средств.

