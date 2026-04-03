Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, коли суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Процедура банкрутства — це не просто спосіб стягнення боргу, а складний правовий механізм, спрямований на врегулювання фінансової неспроможності боржника та захист прав кредиторів.

«Водночас важливо розуміти: не кожна заява про банкрутство призводить до відкриття провадження.

Суд ухвалить відмову у випадку невідповідності заяви вимогам закону, відсутності необхідних доказів або документів. Наприклад, якщо заявником не доведено наявність прострочених грошових зобов’язань або неспроможність боржника їх виконати», - заявили у Мін’юсті.

Відповідно до статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства, існують також окремі підстави для відмови:

1. Наявність спору про право

Якщо боржник оспорює вимоги кредитора і між сторонами існує спір, який має вирішуватися в позовному провадженні, процедура банкрутства не може використовуватись як альтернатива чи інструмент тиску.

2. Погашення заборгованості до підготовчого засідання

Якщо боржник повністю розрахувався з кредитором до розгляду питання судом — підстав для відкриття справи немає.

3. Спеціальний статус боржника

Наприклад, якщо заява подана щодо порушення справи про банкрутство оптового постачальника електричної енергії — закон передбачає обмеження.

«Суд оцінює не лише факт існування боргу, а й наявність ознак неплатоспроможності. Банкрутство — це не універсальний інструмент стягнення, а процедура для відновлення платоспроможності або справедливого задоволення вимог кредиторів», - додали у Мін’юсті.

