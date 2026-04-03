Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, когда суд отказывает в открытии производства по делу о банкротстве.

Процедура банкротства — это не просто способ взыскания долга, а сложный правовой механизм, направленный на урегулирование финансовой несостоятельности должника и защиту прав кредиторов.

«В то же время важно понимать: не каждое заявление о банкротстве приводит к открытию производства.

Суд примет отказ в случае несоответствия заявления требованиям закона, отсутствия необходимых доказательств или документов. Например, если заявителем не доказано наличие просроченных денежных обязательств или неспособность должника их выполнить», — заявили в Минюсте.

Согласно статье 39 Кодекса Украины по процедурам банкротства, существуют также отдельные основания для отказа:

1. Наличие спора о праве

Если должник оспаривает требования кредитора и между сторонами существует спор, который должен решаться в исковом производстве, процедура банкротства не может использоваться как альтернатива или инструмент давления.

2. Погашение задолженности до подготовительного заседания

Если должник полностью рассчитался с кредитором до рассмотрения вопроса судом — оснований для открытия дела нет.

3. Специальный статус должника

Например, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии — законодательство предусматривает ограничения.

«Суд оценивает не только факт наличия долга, но и наличие признаков неплатежеспособности. Банкротство — это не универсальный инструмент взыскания, а процедура для восстановления платежеспособности или справедливого удовлетворения требований кредиторов», — добавили в Минюсте.

