Когда суд отказывает в открытии производства по делу о банкротстве
Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, когда суд отказывает в открытии производства по делу о банкротстве.
Процедура банкротства — это не просто способ взыскания долга, а сложный правовой механизм, направленный на урегулирование финансовой несостоятельности должника и защиту прав кредиторов.
«В то же время важно понимать: не каждое заявление о банкротстве приводит к открытию производства.
Суд примет отказ в случае несоответствия заявления требованиям закона, отсутствия необходимых доказательств или документов. Например, если заявителем не доказано наличие просроченных денежных обязательств или неспособность должника их выполнить», — заявили в Минюсте.
Согласно статье 39 Кодекса Украины по процедурам банкротства, существуют также отдельные основания для отказа:
1. Наличие спора о праве
Если должник оспаривает требования кредитора и между сторонами существует спор, который должен решаться в исковом производстве, процедура банкротства не может использоваться как альтернатива или инструмент давления.
2. Погашение задолженности до подготовительного заседания
Если должник полностью рассчитался с кредитором до рассмотрения вопроса судом — оснований для открытия дела нет.
3. Специальный статус должника
Например, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии — законодательство предусматривает ограничения.
«Суд оценивает не только факт наличия долга, но и наличие признаков неплатежеспособности. Банкротство — это не универсальный инструмент взыскания, а процедура для восстановления платежеспособности или справедливого удовлетворения требований кредиторов», — добавили в Минюсте.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.