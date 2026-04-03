  1. В Україні

Подання документів через Дію – як правильно вказувати адресу нерухомості

23:12, 3 квітня 2026
Неправильне зазначення адреси у заяві може стати причиною відмови в державній реєстрації прав на нерухоме майно, наголошують у Мін’юсті.
Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту нагадало, що при поданні документів через застосунок Дія для державної реєстрації прав на нерухоме майно важливо точно вказувати адресу об’єкта. Зокрема, у заяві потрібно зазначати саме ту адресу, яка вказана у правовстановлюючому документі, без додаткових уточнень або реквізитів, яких у документі немає.

Найпоширеніша помилка — додавання номера секції або під’їзду, якщо цього реквізиту немає у документі. Держреєстратор у такому випадку повинен перевіряти відповідність даних у заяві та документах, і розбіжності можуть стати підставою для відмови.

У випадку зміни назви вулиці або населеного пункту можна вказувати як стару, так і нову назву — залежно від того, яка інформація зазначена у правовстановлюючому документі. Держреєстратор використовує словники Державного реєстру речових прав і вносить відомості з актуальною назвою адресного об’єкта.

Мін’юст звертає увагу, що правильне заповнення адреси допомагає уникнути затримок та забезпечує безперешкодну державну реєстрацію.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

