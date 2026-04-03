Подання документів через Дію – як правильно вказувати адресу нерухомості

Неправильне зазначення адреси у заяві може стати причиною відмови в державній реєстрації прав на нерухоме майно, наголошують у Мін’юсті.

Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту нагадало, що при поданні документів через застосунок Дія для державної реєстрації прав на нерухоме майно важливо точно вказувати адресу об’єкта. Зокрема, у заяві потрібно зазначати саме ту адресу, яка вказана у правовстановлюючому документі, без додаткових уточнень або реквізитів, яких у документі немає.

Найпоширеніша помилка — додавання номера секції або під’їзду, якщо цього реквізиту немає у документі. Держреєстратор у такому випадку повинен перевіряти відповідність даних у заяві та документах, і розбіжності можуть стати підставою для відмови.

У випадку зміни назви вулиці або населеного пункту можна вказувати як стару, так і нову назву — залежно від того, яка інформація зазначена у правовстановлюючому документі. Держреєстратор використовує словники Державного реєстру речових прав і вносить відомості з актуальною назвою адресного об’єкта.

Мін’юст звертає увагу, що правильне заповнення адреси допомагає уникнути затримок та забезпечує безперешкодну державну реєстрацію.

