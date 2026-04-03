Подача документов через приложение «Дія» — как правильно указывать адрес недвижимости

Неправильное указание адреса в заявлении может стать причиной отказа в государственной регистрации прав на недвижимое имущество, отмечают в Минюсте.

Днепровское межрегиональное управление Минюста напомнило, что при подаче документов через приложение «Дія» для государственной регистрации прав на недвижимое имущество важно точно указывать адрес объекта. В частности, в заявлении нужно указывать именно тот адрес, который указан в правоустанавливающем документе, без дополнительных уточнений или реквизитов, которых в документе нет.

Самая распространенная ошибка — добавление номера секции или подъезда, если этого реквизита нет в документе. Госрегистратор в таком случае должен проверять соответствие данных в заявлении и документах, и расхождения могут стать основанием для отказа.

В случае изменения названия улицы или населенного пункта можно указывать как старое, так и новое название — в зависимости от того, какая информация указана в правоустанавливающем документе. Госрегистратор использует словари Государственного реестра вещных прав и вносит сведения с актуальным названием адресного объекта.

Минюст обращает внимание, что правильное заполнение адреса помогает избежать задержек и обеспечивает беспрепятственную государственную регистрацию.

