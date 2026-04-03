Нотаріальна палата закликає МВС повернути нотаріусам доступ до бази зниклих безвісти та викрадених документів

Нотаріальна палата України звернулася до МВС через відсутність у нотаріусів доступу до бази розшуку осіб і документів, що ускладнює їхню роботу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нотаріальна палата України звернулася до Міністерства внутрішніх справ України з приводу відсутності у нотаріусів можливості користуватися базою даних Єдиної інформаційної системи щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян. Про це повідомили у НПУ.

До Нотаріальної палати України надходять численні звернення від нотаріусів щодо того, що з 31 березня 2026 року не працює сервіс пошуку осіб, зниклих безвісти.

Зазначається, що така ситуація ускладнює роботу нотаріусів під час вчинення нотаріальних дій і проведення державної реєстрації нерухомого майна, а також може впливати на реалізацію прав та законних інтересів громадян і бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.