Нотариальная палата призывает МВД вернуть нотариусам доступ к базе пропавших без вести и похищенных документов

16:12, 3 апреля 2026
Нотариальная палата Украины обратилась в МВД из-за отсутствия у нотариусов доступа к базе розыска лиц и документов, что усложняет их работу.
Нотариальная палата Украины обратилась в Министерство внутренних дел Украины по поводу отсутствия у нотариусов возможности пользоваться базой данных Единой информационной системы по розыску лиц, пропавших без вести, и похищенных (потерянных) документов по обращениям граждан. Об этом сообщили в НПУ.

В Нотариальную палату Украины поступают многочисленные обращения от нотариусов по поводу того, что с 31 марта 2026 года не работает сервис поиска пропавших без вести лиц.

Отмечается, что такая ситуация усложняет работу нотариусов при совершении нотариальных действий и проведении государственной регистрации недвижимого имущества, а также влияет на реализацию прав и законных интересов граждан и бизнеса.

