На Київщині судитимуть мера, який «забув» задекларувати храм вартістю понад 7,2 млн грн

У Борисполі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно міського голови на Київщині. Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що йому інкримінують недостовірне декларування на понад 9 млн грн. та за іншими даними слідства - знищення пам’ятки археології.

Під час повних перевірок його декларацій за 2021, 2022 та 2023 роки НАЗК встановило, що посадовець не задекларував:

- будівлю громадського будинку - релігійний Храм у місті Переяславі, - оформлену на дружину, вартістю понад 7,2 млн грн;

- власні грошові активи на банківських рахунках (у 2021 році - 1,2 млн грн, у 2022 році - 750,1 тис грн, у 2023 році - 545,0 тис грн);

- свої фінансові зобов’язання на суму 600 тис. грн.

«Пояснення мера про те, що він нібито не знав про нерухомість дружини, НАЗК не врахувало, оскільки він особисто представляв сторону продавця у договорі купівлі-продажу, який укладався з його ж дружиною.

Встановлений розмір недостовірних відомостей у деклараціях складав від 8,3 до 9 млн грн щороку», - додали у НАЗК.

