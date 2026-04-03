В Киевской области будут судить мэра, который «забыл» задекларировать храм стоимостью более 7,2 млн грн

16:35, 3 апреля 2026
Должностное лицо не задекларировало здание общественного назначения — религиозный храм в городе Переяславе, оформленный на жену.
В Киевской области будут судить мэра, который «забыл» задекларировать храм стоимостью более 7,2 млн грн
В Борисполе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении городского головы на Киевщине. Об этом сообщает НАПК.

Отмечается, что ему инкриминируют недостоверное декларирование на сумму более 9 млн грн, а также, по другим данным следствия, — уничтожение памятника археологии.

В ходе полных проверок его деклараций за 2021, 2022 и 2023 годы НАПК установило, что должностное лицо не задекларировало:

  • здание общественного назначения — религиозный храм в городе Переяславе, оформленный на жену, стоимостью более 7,2 млн грн;
  • собственные денежные активы на банковских счетах (в 2021 году — 1,2 млн грн, в 2022 году — 750,1 тыс. грн, в 2023 году — 545,0 тыс. грн);
  • свои финансовые обязательства на сумму 600 тыс. грн.

«Объяснения мэра о том, что он якобы не знал о недвижимости жены, НАПК не учло, поскольку он лично представлял сторону продавца в договоре купли-продажи, который заключался с его же женой.

Установленный размер недостоверных сведений в декларациях составлял от 8,3 до 9 млн грн ежегодно», — добавили в НАПК.

