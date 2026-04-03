У Новій пошті попередили про шахраїв, які «продають» загублені посилки від її імені

У соцмережах поширюється інформація про нібито «розпродаж» загублених або невитребуваних посилок Нової пошти. У компанії повідомили, що не здійснюють продаж відправлень клієнтів: після завершення терміну зберігання такі посилки утилізуються відповідно до внутрішніх процедур.

Водночас у Новій пошті застерігають, що шахраї можуть пропонувати так звані «сюрприз-бокси» з нібито цінним вмістом або використовувати назви відомих компаній, щоб ввести людей в оману.

Громадянам радять не довіряти подібним пропозиціям, не переходити за підозрілими посиланнями та не здійснювати оплату невідомим продавцям. Офіційна інформація про послуги та діяльність компанії публікується лише на її офіційних ресурсах.

