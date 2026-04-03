  1. В Україні

У Новій пошті попередили про шахраїв, які «продають» загублені посилки від її імені

16:47, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У соцмережах поширюється інформація про нібито «розпродаж» загублених або невитребуваних посилок Нової пошти. У компанії повідомили, що не здійснюють продаж відправлень клієнтів: після завершення терміну зберігання такі посилки утилізуються відповідно до внутрішніх процедур.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас у Новій пошті застерігають, що шахраї можуть пропонувати так звані «сюрприз-бокси» з нібито цінним вмістом або використовувати назви відомих компаній, щоб ввести людей в оману.

Громадянам радять не довіряти подібним пропозиціям, не переходити за підозрілими посиланнями та не здійснювати оплату невідомим продавцям. Офіційна інформація про послуги та діяльність компанії публікується лише на її офіційних ресурсах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
 
 
шахрай пошта

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]