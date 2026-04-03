В Новой почте предупредили о мошенниках, которые «продают» потерянные посылки от ее имени
В соцсетях распространяется информация о якобы «распродаже» потерянных или неистребованных посылок Новой почты. В компании сообщили, что не осуществляют продажу отправок клиентов: по истечении срока хранения такие посылки утилизируются в соответствии с внутренними процедурами.
В то же время в Новой почте предостерегают, что мошенники могут предлагать так называемые «сюрприз-боксы» с якобы ценным содержимым или использовать названия известных компаний, чтобы ввести людей в заблуждение.
Гражданам советуют не доверять подобным предложениям, не переходить по подозрительным ссылкам и не производить оплату неизвестным продавцам. Официальная информация об услугах и деятельности компании публикуется только на ее официальных ресурсах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.