У Карпатах знову зимова погода: туристів просять утриматися від походів

23:59, 3 квітня 2026
У Карпатах зафіксовано погіршення погодних умов із сильним вітром, низькою температурою та обмерзанням, у зв’язку з чим рятувальники рекомендують утриматися від походів у високогір’я.
Фото: ДСНС
У Карпатах у квітні різко погіршилися погодні умови і в горах знову запанувала зима. Сильний вітер спричиняє обмерзання, покриваючи все довкола льодом, тому рятувальники закликають утриматися від походів у високогір’я.

За інформацією ДСНС Івано-Франківщини, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -3°C, а швидкість вітру сягає 18 м/с. На вершині спостерігається густий туман, висока вологість і значне обмерзання.

У службі порятунку наголошують, що попри календарну весну, погодні умови залишаються зимовими. Через сильний вітер і обмерзання погіршується видимість, змінюється рельєф, а орієнтуватися стає складно навіть досвідченим туристам.

Рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від виходів у високогірні райони.

