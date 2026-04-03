У Карпатах знову зимова погода: туристів просять утриматися від походів

У Карпатах зафіксовано погіршення погодних умов із сильним вітром, низькою температурою та обмерзанням, у зв’язку з чим рятувальники рекомендують утриматися від походів у високогір’я.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Карпатах у квітні різко погіршилися погодні умови і в горах знову запанувала зима. Сильний вітер спричиняє обмерзання, покриваючи все довкола льодом, тому рятувальники закликають утриматися від походів у високогір’я.

За інформацією ДСНС Івано-Франківщини, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -3°C, а швидкість вітру сягає 18 м/с. На вершині спостерігається густий туман, висока вологість і значне обмерзання.

У службі порятунку наголошують, що попри календарну весну, погодні умови залишаються зимовими. Через сильний вітер і обмерзання погіршується видимість, змінюється рельєф, а орієнтуватися стає складно навіть досвідченим туристам.

Рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від виходів у високогірні райони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.