В Карпатах снова зимняя погода: туристов просят воздержаться от походов

В Карпатах зафиксировано ухудшение погодных условий с сильным ветром, низкой температурой и обледенением, в связи с чем спасатели рекомендуют воздержаться от походов в высокогорье.

В Карпатах в апреле резко ухудшились погодные условия и в горах снова воцарилась зима. Сильный ветер влечет за собой обмерзание, покрывая все вокруг льдом, поэтому спасатели призывают воздержаться от походов в высокогорье.

По информации ГСЧС Ивано-Франковской области, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -3°C, а скорость ветра достигает 18 м/с. На вершине наблюдается густой туман, высокая влажность и обмерзание.

В службе спасения подчеркивают, что, несмотря на календарную весну, погодные условия остаются зимними. Из-за сильного ветра и обледенения ухудшается видимость, меняется рельеф, а ориентироваться становится сложно даже опытным туристам.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выходов в высокогорные районы.

