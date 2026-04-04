Рієлторська реформа: у Нотаріальній палаті попередили про ризики нових ініціатив на ринку нерухомості

Нотаріальна палата України висловила застереження щодо запропонованих змін у сфері рієлторської діяльності, наголосивши на ризиках обмеження прав власників, можливому зростанні шахрайства та неприпустимості втручання у нотаріальну діяльність.

Нотаріальна палата України, взявши участь у засіданнях робочої групи при Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, надала власні пропозиції та зауваження у межах обговорення змін у сфері рієлторської діяльності та врегулювання відповідного ринку.

У НПУ зазначають, що окремі із запропонованих ініціатив викликають застереження, оскільки можуть призвести до складних і потенційно негативних наслідків.

Зокрема, не може обмежуватися право власника вільно розпоряджатися своєю нерухомістю шляхом встановлення обов’язкової умови для його реалізації – платного внесення до Єдиної інформаційної бази даних відомостей стосовно об’єкта нерухомості (його частини) та формування та реєстрації інформаційного паспорта об’єкта нерухомості, визнання його істотною умовою договорів відчуження/оренди.

У НПУ підкреслили, що ризикованим є надання права бути рієлтором без вікових обмежень, без вимог щодо вищої освіти та високих кваліфікаційних вимог. Легкий доступ до професії рієлтора може стати інструментом для шахраїв з метою отримання доступу до конфіденційної інформації та персональних даних з реєстрів.

Пропозиція передачі певних функцій держави рієлторам в частині доступу до Єдиних та Державних реєстрів, іншої інформації, пов’язаної з нерухомістю, є неправомірною та ризикованою і не може здійснюватися без контролю держави, вважаю у НПУ.

У НПУ вважають, що питання фінансового моніторингу є складним і може суттєво ускладнити діяльність рієлторів, створюючи для них додаткове навантаження, з яким вони раніше не стикалися. Виконання таких функцій на належному рівні потребує відповідної кваліфікації та системного підвищення професійного рівня, без чого забезпечити якісне виконання обов’язків є проблематичним.

У НПУ також вважають недоцільним запровадження інструменту «рієлторського запиту», який за своїм статусом може прирівнюватися до адвокатського запиту.

Крім того, зазначається, що правовідносини щодо представництва інтересів у сфері нерухомості, які здійснюються на підставі довіреності, не можуть бути замінені договорами у простій письмовій формі або використанням рієлторських ордерів.

Окремо в НПУ наголошують на необхідності дотримання встановлених процедур під час вчинення нотаріальних дій із нерухомістю, недопущення втручання у нотаріальну діяльність, а також забезпечення права фізичних і юридичних осіб вільно розпоряджатися своїм майном без примусу або штучно створеної необхідності залучення рієлторів.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті напрацьовують законопроєкт, який має встановити чіткі правила роботи рієлторів в Україні. Мета ініціативи — впорядкувати ринок нерухомості та залишити на ньому лише професійних і відповідальних фахівців.

