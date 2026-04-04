Риелторская реформа: в Нотариальной палате предупредили о рисках новых инициатив на рынке недвижимости

Нотариальная палата Украины высказала оговорку относительно предложенных изменений в сфере риелторской деятельности, отметив риски ограничения прав собственников, возможного роста мошенничества и недопустимости вмешательства в нотариальную деятельность.

Нотариальная палата Украины, приняв участие в заседаниях рабочей группы при Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, предоставила собственные предложения и замечания в рамках обсуждения изменений в сфере риэлторской деятельности и регулирования соответствующего рынка.

В НПУ отмечают, что отдельные из предложенных инициатив вызывают предостережения, поскольку могут привести к сложным и потенциально негативным последствиям.

В частности, не может ограничиваться право собственника свободно распоряжаться своей недвижимостью путем установления обязательного условия для его реализации — платного внесения в Единую информационную базу данных сведений об объекте недвижимости (его части), а также формирования и регистрации информационного паспорта объекта недвижимости и признания его существенным условием договоров отчуждения/аренды.

В НПУ подчеркнули, что рискованным является предоставление права быть риэлтором без возрастных ограничений, без требований к высшему образованию и высоким квалификационным требованиям. Легкий доступ к профессии риэлтора может стать инструментом для мошенников с целью получения доступа к конфиденциальной информации и персональным данным из реестров.

Предложение о передаче отдельных функций государства риэлторам в части доступа к Единым и Государственным реестрам, а также другой информации, связанной с недвижимостью, является неправомерным и рискованным и не может осуществляться без контроля государства, считают в НПУ.

В НПУ считают, что вопрос финансового мониторинга является сложным и может существенно усложнить деятельность риэлторов, создавая для них дополнительную нагрузку, с которой они ранее не сталкивались. Выполнение таких функций на надлежащем уровне требует соответствующей квалификации и системного повышения профессионального уровня, без чего обеспечить качественное выполнение обязанностей затруднительно.

В НПУ также считают нецелесообразным введение инструмента «риэлторского запроса», который по своему статусу может приравниваться к адвокатскому запросу.

Кроме того, отмечается, что правоотношения по представительству интересов в сфере недвижимости, осуществляемые на основании доверенности, не могут быть заменены договорами в простой письменной форме или использованием риэлторских ордеров.

Отдельно в НПУ подчеркивают необходимость соблюдения установленных процедур при совершении нотариальных действий с недвижимостью, недопустимость вмешательства в нотариальную деятельность, а также необходимость обеспечения права физических и юридических лиц свободно распоряжаться своим имуществом без принуждения или искусственно созданной необходимости привлечения риэлторов.

Ранее сообщалось, что в парламенте разрабатывают законопроект, который должен установить четкие правила работы риелторов в Украине. Цель инициативы — упорядочить рынок недвижимости и оставить на нем только профессиональных и ответственных специалистов.

