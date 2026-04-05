Юлія Свириденко повідомила, коли завершать роботи з ремонту трас міжнародного сполучення

За словами Юлії Свириденко, від початку року вже ліквідовано 2,7 млн кв. м пошкоджень.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і дорогах загального користування. Щодня по країні працює майже 170 бригад і понад 1 500 працівників.

За її словами, від початку року вже ліквідовано 2,7 млн кв. м пошкоджень.

«Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планують завершити до 1 травня, а основні роботи — до 1 червня», - сказала вона.

За її словами, додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 25 березня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожніх мереж (законопроєкт № 0368).

Нагадаємо, що Кабмін затвердив порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2026 році.

