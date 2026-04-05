Юлия Свириденко сообщила, когда завершат работы по ремонту трасс международного сообщения

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Украине продолжаются дорожные работы на международных трассах и дорогах общего пользования. Ежедневно по стране работает почти 170 бригад и более 1 500 работников.

По ее словам, с начала года уже ликвидировано 2,7 млн кв. м повреждений.

«По состоянию на сегодня выполнено около 50% текущего ремонта на трассах международного значения. Все работы по текущему ремонту на таких трассах планируют завершить до 1 мая, а основные работы — до 1 июня», — сказала она.

По ее словам, дополнительно продолжаются мероприятия по усилению международного транспортного сообщения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 марта Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорожных сетей (законопроект № 0368).

Напомним, что Кабмин утвердил порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2026 году. Соответствующее постановление №335 правительство приняло 16 марта.

