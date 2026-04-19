Люди мають отримати право на збройний самозахист, — Ігор Клименко

Ігор Клименко також підкреслив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після вчорашнього теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

Згодом Ігор Клименко зробив ще одну заяву щодо інциденту. За його словами, вчорашня трагедія в Києві справедливо підняла ряд дискусійних питань.

«1. Дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту.

Ганебна, негідна поведінка. Це - сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників.

Не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників. Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили.

Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування.

Жодних масових перевірок власників зброї не буде.

Щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам.

Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву», - заявив він.

Також Клименко додав, що найближчим часом пройдуть експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

