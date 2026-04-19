Люди должны получить право на вооруженную самооборону, — Игорь Клименко

Игорь Клименко также подчеркнул, что массовых проверок владельцев оружия не будет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после вчерашнего теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о начале служебного расследования. А Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установит законность действий полиции.

Позже Игорь Клименко сделал еще одно заявление по поводу инцидента. По его словам, вчерашняя трагедия в Киеве справедливо подняла ряд дискуссионных вопросов.

«1. Действия полицейского и полицейской, которые прибыли на место теракта.

Позорное, недостойное поведение. Это — стыд для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей.

Не совсем корректно делать обобщения относительно всей полиции лишь по действиям двух сотрудников. Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовали КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы.

2. Психическое состояние нападавшего явно было нестабильным. Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие — необходимо обязательно исследовать. Это будет сделано в рамках расследования.

Никаких массовых проверок владельцев оружия не будет.

3. Относительно предоставления права на огнестрельное оружие (включая короткоствольное) гражданским лицам.

Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самооборону. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления», — заявил он.

Также Клименко добавил, что в ближайшее время пройдут экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

