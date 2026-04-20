Ярослава Максименко: біографія

Що відомо про Ярославу Максименко, яка з 14 серпня 2025 року тимчасово очолює АРМА.

Ярослава Петрівна Максименко – тимчасово виконуюча обов’язки голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з 14 серпня 2025 року.

Місце народження. Освіта. Народилася 4 листопада 1983 року в Києві. Закінчила Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю "Фінансова діяльність держави", магістр права.

Кар’єра. Понад 10 років працювала юристом, спеціалізуючись на корпоративному, IT та податковому праві, а також на захисті бізнесу в судах. Вона надавала правову підтримку міжнародним компаніям при виході на український ринок, брала участь у транскордонних угодах та підготовці контрактів з іноземними контрагентами, зокрема з питань оподаткування, митного регулювання та захисту інвестицій.

У 2018–2019 роках брала участь у створенні нормативної бази та інституційної архітектури системи Prozorro.Продажі для електронних аукціонів з управління державною власністю.

У 2019–2021 роках співпрацювала з Фондом державного майна України, була радницею з корпоративних питань колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, була радником з юридичних питань Transparency International Україна, та Офісу сталих інвестицій, координуючи проєкти реформування державного сектору та впровадження прозорих механізмів приватизації.

З 2020 по 2024 рік очолювала Громадську організацію "Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу" (Дія.Бізнес).

В 2022-2023 році входила до наглядової ради Одеського припортового заводу та Миколаївської ТЕЦ.

З 2021 по 2023 рік працювала заступницею голови правління АТ “Об’єднана гірничо-хімічніа компанія” (ОГХК), керувала правовим напрямом підприємства.

У 2024–2025 роках була директоркою департаменту політики власності та санкцій у Міністерстві економіки України.

13 серпня 2025 року Ярослава Максименко призначена заступницею голови АРМА з питань євроінтеграції та тимчасово виконуючою обов’язки голови агентства за рішенням Кабінету міністрів України.

Ранги. Максименко має 3-й ранг державного службовця.

Сім’я. Заміжня, має трьох дітей.

Про Ярославу Максименко відомо також, що вона:

