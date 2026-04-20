Ярослава Максименко: биография
Ярослава Петровна Максименко — временно исполняющая обязанности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) с 14 августа 2025 года.
Место рождения. Образование. Родилась 4 ноября 1983 года в Киеве. Окончила Национальную академию государственной налоговой службы Украины по специальности «Финансовая деятельность государства», магистр права.
Карьера. Более 10 лет работала юристом, специализируясь на корпоративном, IT и налоговом праве, а также на защите бизнеса в судах. Она оказывала правовую поддержку международным компаниям при выходе на украинский рынок, участвовала в трансграничных сделках и подготовке контрактов с иностранными контрагентами, в частности по вопросам налогообложения, таможенного регулирования и защиты инвестиций.
В 2018–2019 годах участвовала в создании нормативной базы и институциональной архитектуры системы Prozorro.Продажи для электронных аукционов по управлению государственной собственностью.
В 2019–2021 годах сотрудничала с Фондом государственного имущества Украины, была советником по корпоративным вопросам бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, была советником по юридическим вопросам Transparency International Украина и Офиса устойчивых инвестиций, координируя проекты реформирования государственного сектора и внедрения прозрачных механизмов приватизации.
С 2020 по 2024 год возглавляла общественную организацию «Консультационный центр поддержки малого и среднего бизнеса» (Дія.Бізнес).
В 2022–2023 годах входила в наблюдательный совет Одесского припортового завода и Николаевской ТЭЦ.
С 2021 по 2023 год работала заместителем председателя правления АТ «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), руководила правовым направлением предприятия.
В 2024–2025 годах была директором департамента политики собственности и санкций в Министерстве экономики Украины.
13 августа 2025 года Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА по вопросам евроинтеграции и временно исполняющей обязанности главы агентства по решению Кабинета министров Украины.
Ранги. Максименко имеет 3-й ранг государственного служащего.
Семья. Замужем, имеет троих детей.
О Ярославе Максименко также известно, что она:
- имеет бизнес в Крыму и связи с командой Сенниченко;
- игнорирует судебные решения и отказывается их выполнять;
- назначает на должности в АРМА людей Виктора Медведчука;
- проводит в помещениях АРМА сомнительные ремонты;
- суд обязал ГБР открыть производство в отношении АРМА под руководством Ярославы Максименко;
- во время войны покупала в Киеве недвижимость и получала от государства социальные выплаты;
- при этом она не платит за коммунальные услуги, что вызвало судебный процесс;
- во время работы в Государственной «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК) препятствовала ее приватизации и создала корпоративный конфликт;
- стала фигурантом уголовного производства о незаконном распоряжении арестованным домом;
- проводила кадровые чистки в АРМА;
- вела бизнес с лицами, подозреваемыми в государственной измене.
