  1. В Украине

Ярослава Максименко: биография

07:30, 20 апреля 2026
Что известно о Ярославе Максименко, которая с 14 августа 2025 года временно возглавляет АРМА.
Ярослава Максименко: биография
Фото: АРМА
Ярослава Петровна Максименко — временно исполняющая обязанности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) с 14 августа 2025 года.

Место рождения. Образование. Родилась 4 ноября 1983 года в Киеве. Окончила Национальную академию государственной налоговой службы Украины по специальности «Финансовая деятельность государства», магистр права.

Карьера. Более 10 лет работала юристом, специализируясь на корпоративном, IT и налоговом праве, а также на защите бизнеса в судах. Она оказывала правовую поддержку международным компаниям при выходе на украинский рынок, участвовала в трансграничных сделках и подготовке контрактов с иностранными контрагентами, в частности по вопросам налогообложения, таможенного регулирования и защиты инвестиций.

В 2018–2019 годах участвовала в создании нормативной базы и институциональной архитектуры системы Prozorro.Продажи для электронных аукционов по управлению государственной собственностью.

В 2019–2021 годах сотрудничала с Фондом государственного имущества Украины, была советником по корпоративным вопросам бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, была советником по юридическим вопросам Transparency International Украина и Офиса устойчивых инвестиций, координируя проекты реформирования государственного сектора и внедрения прозрачных механизмов приватизации.

С 2020 по 2024 год возглавляла общественную организацию «Консультационный центр поддержки малого и среднего бизнеса» (Дія.Бізнес).

В 2022–2023 годах входила в наблюдательный совет Одесского припортового завода и Николаевской ТЭЦ.

С 2021 по 2023 год работала заместителем председателя правления АТ «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), руководила правовым направлением предприятия.

В 2024–2025 годах была директором департамента политики собственности и санкций в Министерстве экономики Украины.

13 августа 2025 года Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА по вопросам евроинтеграции и временно исполняющей обязанности главы агентства по решению Кабинета министров Украины.

Ранги. Максименко имеет 3-й ранг государственного служащего.

Семья. Замужем, имеет троих детей.

