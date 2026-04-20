Кількість жертв теракту в Голосіївському районі Києва зросла до семи

У лікарні помер чоловік, який перебував у критичному стані.

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час теракту в Голосіївському районі столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Постраждалий перебував у вкрай тяжкому стані. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак зробити це не вдалося.

Станом на зараз у медичних закладах Києва залишаються семеро поранених. Серед них — одна дитина. Четверо дорослих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, ще двоє — у відділенні політравми.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Загалом унаслідок теракту в Голосіївському районі Києва загинули семеро людей.

Додамо, що однією з жертв теракту у Києві став музикант українського гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

Згодом стали відомі деталі теракту у Києві: спочатку нападник посварився із сусідом та вистрілив у нього із пістолета.

