Кількість жертв теракту в Голосіївському районі Києва зросла до семи
У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень під час теракту в Голосіївському районі столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Постраждалий перебував у вкрай тяжкому стані. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак зробити це не вдалося.
Станом на зараз у медичних закладах Києва залишаються семеро поранених. Серед них — одна дитина. Четверо дорослих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, ще двоє — у відділенні політравми.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Загалом унаслідок теракту в Голосіївському районі Києва загинули семеро людей.
Додамо, що однією з жертв теракту у Києві став музикант українського гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко.
Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.
Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.
Згодом стали відомі деталі теракту у Києві: спочатку нападник посварився із сусідом та вистрілив у нього із пістолета.
