Количество жертв теракта в Голосеевском районе Киева возросло до семи

В больнице умер мужчина, который получил ранения во время теракта в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти его жизнь, однако сделать это не удалось.

По состоянию на сейчас в медицинских учреждениях Киева остаются семеро раненых. Среди них — один ребенок. Четверо взрослых находятся в отделениях интенсивной терапии, еще двое — в отделении политравмы.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего в результате теракта в Голосеевском районе Киева погибли семь человек.

Добавим, что одной из жертв теракта в Киеве стал музыкант украинской группы «Друге Сонце» Игорь Савченко.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям. В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Позже стали известны детали теракта в Киеве: сначала нападавший повздорил с соседом и выстрелил в него из пистолета.

