  В Украине

Количество жертв теракта в Голосеевском районе Киева возросло до семи

10:35, 20 апреля 2026
В больнице умер мужчина, который находился в критическом состоянии.
В больнице умер мужчина, который получил ранения во время теракта в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти его жизнь, однако сделать это не удалось.

По состоянию на сейчас в медицинских учреждениях Киева остаются семеро раненых. Среди них — один ребенок. Четверо взрослых находятся в отделениях интенсивной терапии, еще двое — в отделении политравмы.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего в результате теракта в Голосеевском районе Киева погибли семь человек.

Добавим, что одной из жертв теракта в Киеве стал музыкант украинской группы «Друге Сонце» Игорь Савченко.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям. В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Позже стали известны детали теракта в Киеве: сначала нападавший повздорил с соседом и выстрелил в него из пистолета.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Защита МАФов: в законопроекте увидели риск вмешательства в полномочия власти

Законопроект направлен на недопущение потери рабочих мест из-за демонтажа или перемещения МАФов.

Уголовная ответственность полицейских за бездействие: анализ судебной практики и кадровых рисков 2026 года

Где заканчивается право на тактический отступление и начинается уголовное бездействие.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Женщина заявила, что под давлением в реабилитационном центре передала имущество: на чью сторону встал Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что для недействительности сделки по статье 231 ГК Украины необходимы доказательства насилия, а не предположения о психологическом давлении.

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

