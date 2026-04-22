  1. В Україні

Електронний документ у Резерв+ став головним підтвердженням відстрочки

12:52, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Паперові довідки з мокрою печаткою більше не видаються.
Електронний документ у Резерв+ став головним підтвердженням відстрочки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні основним підтвердженням відстрочки від мобілізації став електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Паперові довідки з мокрою печаткою більше не видаються.

Водночас для тих, хто не користується смартфоном, передбачена альтернатива — паперова копія.

Отримати файл для друку можна:

  • у застосунку Резерв+;
  • через портал Дія;
  • або звернувшись по роздруківку до ТЦК та СП (чи ЦНАП, якщо це саме документ з відміткою про відстрочку).

Зазначимо також, що у одному з рішень суд наголосив, що строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобовʼязаних та резервістів.

У разі коли відомості на момент зчитування не відповідають відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним.

Як раніше повідомлялося, з 1 листопада в Україні діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи воєнний стан ЦНАП ТЦК мобілізація відстрочка Резерв+ військовозобов'язаний

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]