Электронный документ в Резерв+ стал главным подтверждением отсрочки

12:52, 22 апреля 2026
Бумажные справки с мокрой печатью больше не выдаются.
В Украине основным подтверждением отсрочки от мобилизации стал электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

В то же время для тех, кто не пользуется смартфоном, предусмотрена альтернатива — бумажная копия.

Получить файл для печати можно:

  • в приложении Резерв+;
  • через портал Дия;
  • или обратившись за распечаткой в ТЦК и СП (или ЦНАП, если это именно документ с отметкой об отсрочке).

Отметим также, что в одном из решений суд подчеркнул, что срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования и не может превышать срок действия отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов.

В случае, если сведения на момент считывания не соответствуют данным, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным.

Как ранее сообщалось, с 1 ноября в Украине действует обновленный порядок оформления и продления отсрочек.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

