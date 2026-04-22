Электронный документ в Резерв+ стал главным подтверждением отсрочки

Бумажные справки с мокрой печатью больше не выдаются.

В Украине основным подтверждением отсрочки от мобилизации стал электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

Бумажные справки с мокрой печатью больше не выдаются.

В то же время для тех, кто не пользуется смартфоном, предусмотрена альтернатива — бумажная копия.

Получить файл для печати можно:

в приложении Резерв+;

через портал Дия;

или обратившись за распечаткой в ТЦК и СП (или ЦНАП, если это именно документ с отметкой об отсрочке).

Отметим также, что в одном из решений суд подчеркнул, что срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования и не может превышать срок действия отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов.

В случае, если сведения на момент считывания не соответствуют данным, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным.

Как ранее сообщалось, с 1 ноября в Украине действует обновленный порядок оформления и продления отсрочек.

