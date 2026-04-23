Помилка в кадастровому номері: чим це загрожує власникам землі і як її виправити

Помилки в кадастрі можуть заблокувати продаж, спадщину та реєстрацію права власності.

Помилки або дублювання кадастрових номерів земельних ділянок можуть призвести до серйозних юридичних наслідків — від неможливості оформити право власності до судових спорів.

Кадастровий номер є унікальним ідентифікатором земельної ділянки, який присвоюється під час державної реєстрації та зберігається за нею протягом усього часу існування відповідно до Закону «Про Державний земельний кадастр». Водночас на практиці трапляються випадки дублювання або помилок у цих даних.

Такі неточності можуть спричинити:

відмову в реєстрації права власності;

неможливість продати, подарувати або передати ділянку у спадщину;

конфлікти із сусідами через накладання меж;

проблеми під час забудови;

штрафи або відмову в оформленні документації.

Як діяти власникам

Щоб виправити помилку, власнику землі слід насамперед звернутися до Державний земельний кадастр України для підтвердження факту дублювання кадастрового номера.

Після цього необхідно подати документи державному реєстратору для реєстрації права власності. Підставою є державний акт із помилковим номером разом із підтвердженням від кадастру про виявлену помилку та присвоєння нового номера.

У департаменті уточнюють: окремо отримувати витяг із кадастру не потрібно — реєстратор отримує ці дані автоматично через інформаційну взаємодію.

Ключова умова

Якщо власник не надасть документів, що підтверджують помилку та новий кадастровий номер, державний реєстратор має право відмовити у проведенні реєстрації.

У Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради радять не зволікати з перевіркою даних: своєчасне виправлення помилок у кадастрі дозволяє уникнути фінансових втрат і юридичних ризиків.

