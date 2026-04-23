Ошибка в кадастровом номере: чем это грозит владельцам земли и как ее исправить
Ошибки или дублирование кадастровых номеров земельных участков могут привести к серьезным юридическим последствиям — от невозможности оформить право собственности до судебных споров.
Кадастровый номер является уникальным идентификатором земельного участка, который присваивается во время государственной регистрации и сохраняется за ним на протяжении всего времени существования в соответствии с Законом «О Государственном земельном кадастре». В то же время на практике встречаются случаи дублирования или ошибок в этих данных.
Такие неточности могут привести к:
- отказу в регистрации права собственности;
- невозможности продать, подарить или передать участок в наследство;
- конфликтам с соседями из-за наложения границ;
- проблемам во время застройки;
- штрафам или отказу в оформлении документации.
Как действовать владельцам
Чтобы исправить ошибку, владельцу земли следует прежде всего обратиться в Государственный земельный кадастр Украины для подтверждения факта дублирования кадастрового номера.
После этого необходимо подать документы государственному регистратору для регистрации права собственности. Основанием является государственный акт с ошибочным номером вместе с подтверждением от кадастра о выявленной ошибке и присвоении нового номера.
В департаменте уточняют: отдельно получать выписку из кадастра не нужно — регистратор получает эти данные автоматически через информационное взаимодействие.
Ключевое условие
Если владелец не предоставит документы, подтверждающие ошибку и новый кадастровый номер, государственный регистратор имеет право отказать в проведении регистрации.
В Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета советуют не затягивать с проверкой данных: своевременное исправление ошибок в кадастре позволяет избежать финансовых потерь и юридических рисков.
