Ошибка в кадастровом номере: чем это грозит владельцам земли и как ее исправить

18:04, 23 апреля 2026
Ошибки в кадастре могут заблокировать продажу, наследство и регистрацию права собственности.
Ошибки или дублирование кадастровых номеров земельных участков могут привести к серьезным юридическим последствиям — от невозможности оформить право собственности до судебных споров.

Кадастровый номер является уникальным идентификатором земельного участка, который присваивается во время государственной регистрации и сохраняется за ним на протяжении всего времени существования в соответствии с Законом «О Государственном земельном кадастре». В то же время на практике встречаются случаи дублирования или ошибок в этих данных.

Такие неточности могут привести к:

  • отказу в регистрации права собственности;
  • невозможности продать, подарить или передать участок в наследство;
  • конфликтам с соседями из-за наложения границ;
  • проблемам во время застройки;
  • штрафам или отказу в оформлении документации.

Как действовать владельцам

Чтобы исправить ошибку, владельцу земли следует прежде всего обратиться в Государственный земельный кадастр Украины для подтверждения факта дублирования кадастрового номера.

После этого необходимо подать документы государственному регистратору для регистрации права собственности. Основанием является государственный акт с ошибочным номером вместе с подтверждением от кадастра о выявленной ошибке и присвоении нового номера.

В департаменте уточняют: отдельно получать выписку из кадастра не нужно — регистратор получает эти данные автоматически через информационное взаимодействие.

Ключевое условие

Если владелец не предоставит документы, подтверждающие ошибку и новый кадастровый номер, государственный регистратор имеет право отказать в проведении регистрации.

В Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета советуют не затягивать с проверкой данных: своевременное исправление ошибок в кадастре позволяет избежать финансовых потерь и юридических рисков.

