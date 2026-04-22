Неповний робочий час: які права має працівник і що каже закон

Федерація профспілок роз’яснила, що роботодавець може в односторонньому порядку запровадити неповний робочий час у разі змін в організації праці, попередивши працівника за два місяці, а у разі відмови від нових умов трудовий договір може бути припинено з виплатою вихідної допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зазначається, що частина третя статті 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) надає право роботодавцю зі своєї ініціативи в односторонньому порядку змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час за тією самою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, якщо такі дії зумовлені впровадженням змін в організації виробництва і праці на підприємстві.

Про зміну істотних умов праці, зокрема встановлення неповного робочого часу, роботодавець зобов’язаний повідомити працівників не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір, укладений з ним, припиняється за пунктом 6 частини першої статті 36 КЗпП.

Відповідно до статті 44 КЗпП, звільняючи працівника за цією підставою, роботодавець зобов’язаний виплатити йому вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.