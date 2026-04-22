Неполное рабочее время: какие права имеет работник и что говорит закон

Федерация профсоюзов разъяснила, что работодатель может в одностороннем порядке ввести неполное рабочее время в случае смен в организации труда, предупредив работника за два месяца, а в случае отказа от новых условий трудовой договор может быть прекращен с выплатой выходного пособия.

Отмечается, что часть третья статьи 32 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) дает право работодателю по своей инициативе в одностороннем порядке изменять режим работы, устанавливать или отменять неполное рабочее время по той же специальности, квалификации или должности, если такие действия обусловлены внедрением изменений в организации.

Об изменении существенных условий труда, в частности, установление неполного рабочего времени, работодатель обязан сообщить работникам не позднее чем за два месяца.

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, трудовой договор, заключенный с ним, прекращается по пункту 6 части первой статьи 36 КЗоТ.

Согласно статье 44 КЗоТ, увольняя работника по этому основанию, работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

