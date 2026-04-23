  1. В Україні

Спадковий договір — як зафіксувати умови передачі майна заздалегідь

19:02, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Це альтернатива заповіту, яка поєднує передачу майна з конкретними зобов’язаннями.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні, окрім спадкування за законом або за заповітом, діє ще один механізм передачі майна наступним власникам — спадковий договір. Така угода дає змогу визначити не лише те, кому перейде майно, а й за яких умов це станеться.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Спадковий договір укладають у письмовій формі. Він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у Спадковому реєстрі. На відміну від заповіту, йдеться не про одностороннє волевиявлення, а про домовленість сторін, у якій майбутня передача майна пов’язана з чітко визначеними обов’язками.

Відповідно до умов такої угоди набувач може бути зобов’язаний вчинити певні дії майнового або немайнового характеру. Виконати їх він може як до відкриття спадщини, так і після.

У Мін’юсті наголошують: предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, що є особистою приватною власністю одного з них. Окремо може бути передбачено, що у разі смерті одного з подружжя майно переходить до другого, а після смерті другого з подружжя — до набувача, визначеного договором.

На майно, яке зазначене у спадковому договорі, нотаріус накладає заборону на відчуження. Це означає, що розпорядитися ним усупереч умовам договору не можна.

Водночас заповіт, складений відчужувачем щодо майна, яке вже включене до спадкового договору, є нікчемним. Тобто юридичної сили він не має.

Також відчужувач має право визначити особу, яка контролюватиме виконання спадкового договору після його смерті. Якщо таку особу не призначено, контроль здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

Розірвати спадковий договір можна лише у судовому порядку. Відчужувач може вимагати цього, якщо набувач не виконує передбачених розпоряджень. Сам набувач також має право ініціювати розірвання договору, якщо виконання цих розпоряджень стало неможливим.

Ключова умова такого механізму полягає в тому, що набувач стає власником майна лише після смерті відчужувача.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд відмовив у встановленні статусу батька-одинака чоловіку, який виховує дитину сам

Верховний Суд залишив без розгляду заяву про встановлення статусу одинокого батька.

ЄС розблокував 90 млрд євро для України: що стоїть за рішенням і як воно змінює фінансову підтримку

ЄС погодив 90 млрд євро підтримки Україні на 2026–2027 роки з поетапним фінансуванням.

Комітет Ради планує розглянути законопроєкт про покарання суддів КСУ в разі вчинення ними дисциплінарних проступків

Законопроєкт запроваджує 12 видів дисциплінарних проступків для суддів КСУ та повну втрату грошового утримання через звільнення за них.

НАЗК назвало істотні корупціогенні ризики у законопроєкті про захист бізнесу

НАЗК попереджає, що запропоновані депутатами зміни до КПК замість захисту бізнесу створюють умови для вибіркового правосуддя та легалізації безкарності.

Конкурсні vs поточні: ВС визначив статус вимог у разі визнання правочину недійсним після відкриття банкрутства

Верховний Суд роз’яснив, чому дата укладання оспорюваного договору не є визначальною для класифікації кредиторських вимог.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]