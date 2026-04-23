Спадковий договір — як зафіксувати умови передачі майна заздалегідь

Це альтернатива заповіту, яка поєднує передачу майна з конкретними зобов'язаннями.

В Україні, окрім спадкування за законом або за заповітом, діє ще один механізм передачі майна наступним власникам — спадковий договір. Така угода дає змогу визначити не лише те, кому перейде майно, а й за яких умов це станеться.

Спадковий договір укладають у письмовій формі. Він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у Спадковому реєстрі. На відміну від заповіту, йдеться не про одностороннє волевиявлення, а про домовленість сторін, у якій майбутня передача майна пов’язана з чітко визначеними обов’язками.

Відповідно до умов такої угоди набувач може бути зобов’язаний вчинити певні дії майнового або немайнового характеру. Виконати їх він може як до відкриття спадщини, так і після.

У Мін’юсті наголошують: предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, що є особистою приватною власністю одного з них. Окремо може бути передбачено, що у разі смерті одного з подружжя майно переходить до другого, а після смерті другого з подружжя — до набувача, визначеного договором.

На майно, яке зазначене у спадковому договорі, нотаріус накладає заборону на відчуження. Це означає, що розпорядитися ним усупереч умовам договору не можна.

Водночас заповіт, складений відчужувачем щодо майна, яке вже включене до спадкового договору, є нікчемним. Тобто юридичної сили він не має.

Також відчужувач має право визначити особу, яка контролюватиме виконання спадкового договору після його смерті. Якщо таку особу не призначено, контроль здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

Розірвати спадковий договір можна лише у судовому порядку. Відчужувач може вимагати цього, якщо набувач не виконує передбачених розпоряджень. Сам набувач також має право ініціювати розірвання договору, якщо виконання цих розпоряджень стало неможливим.

Ключова умова такого механізму полягає в тому, що набувач стає власником майна лише після смерті відчужувача.

