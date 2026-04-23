Наследственный договор — как зафиксировать условия передачи имущества заранее

Это альтернатива завещанию, которая сочетает передачу имущества с конкретными обязательствами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине, помимо наследования по закону или по завещанию, действует еще один механизм передачи имущества следующим владельцам — наследственный договор. Такое соглашение позволяет определить не только то, кому перейдет имущество, но и при каких условиях это произойдет.

Наследственный договор заключают в письменной форме. Он подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации в Наследственном реестре. В отличие от завещания, речь идет не об одностороннем волеизъявлении, а о договоренности сторон, в которой будущая передача имущества связана с четко определенными обязанностями.

В соответствии с условиями такого соглашения приобретатель может быть обязан совершить определенные действия имущественного или неимущественного характера. Выполнить их он может как до открытия наследства, так и после.

В Минюсте подчеркивают: предметом наследственного договора может быть имущество, принадлежащее супругам на праве совместной совместной собственности, а также имущество, являющееся личной частной собственностью одного из них. Отдельно может быть предусмотрено, что в случае смерти одного из супругов имущество переходит ко второму, а после смерти второго из супругов — к приобретателю, определенному договором.

На имущество, указанное в наследственном договоре, нотариус накладывает запрет на отчуждение. Это означает, что распорядиться им вопреки условиям договора нельзя.

В то же время завещание, составленное отчуждателем в отношении имущества, уже включенного в наследственный договор, является ничтожным. То есть юридической силы оно не имеет.

Также отчуждатель имеет право определить лицо, которое будет контролировать выполнение наследственного договора после его смерти. Если такое лицо не назначено, контроль осуществляет нотариус по месту открытия наследства.

Расторгнуть наследственный договор можно только в судебном порядке. Отчуждатель может требовать этого, если приобретатель не выполняет предусмотренных распоряжений. Сам приобретатель также имеет право инициировать расторжение договора, если выполнение этих распоряжений стало невозможным.

Ключевое условие такого механизма заключается в том, что приобретатель становится собственником имущества только после смерти отчуждателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.