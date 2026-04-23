У Києві починають ремонт Броварського проспекту біля метро «Чернігівська»: як буде ходити транспорт

Із 25 квітня до 30 листопада в Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро «Чернігівська».

У Києві з 25 квітня розпочнуться ремонтні роботи на Броварському проспекті, у зв’язку з чим буде змінено роботу громадського транспорту. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс».

На період ремонту повністю закриють рух трамваїв № 4, 5, 27, 28, 32, 35, а також автобусів № 59 і 2-ТР.

Водночас для забезпечення перевезень організують роботу тимчасових та скоригованих маршрутів.

Рух організують наступним чином:

трамваїв № 22-К – від Заводу залізобетонних конструкцій до ст. м. «Лісова»;

трамваїв № 23-К – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Лісова»;

трамваїв № 33-К – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Лісова»;

тимчасових трамваїв № 25 «Ст. м. «Позняки» – Завод залізобетонних конструкцій»: просп. Петра Григоренка – вул. Анни Ахматової – вул. Тростянецька – вул. Дениса Антіпова – вул. Ялтинська – вул. Бориспільська;

автобусів № 33-Т – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. «Чернігівська» за власним маршрутом, далі розворот на тимчасовій транспортній розв’язці, далі за власним маршрутом до Дарницького вагоноремонтного заводу;

автобусів № 70-Д «Ст. м. «Лівобережна» – станція «Райдужний»: від ст. м. «Лівобережна» до вул. Петра Вершигори за власним маршрутом, далі під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори, далі за власним маршрутом до ст. м. «Лівобережна»;

автобусів № 118-Д «Ст. м. «Політехнічний інститут» – ст. м. «Лісова»: від ст. м. «Політехнічний інститут» до ст. м. «Чернігівська» за власним маршрутом, далі Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – тимчасова транспортна розв’язка – вул. Гната Хоткевича, далі за власним маршрутом до ст. м. «Політехнічний інститут»;

тимчасових автобусів № 4-Т «Станція «Милославська» – станція Райдужний»: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона, від вул. Милославської) – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – просп. Романа Шухевича – вул. Петра Вершигори – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – просп. Романа Шухевича – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід над лінією швидкісного трамвая на вул. Олександри Екстер – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Милославська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона);

тимчасових автобусів № 5-Т «Вул. Сержа Лифаря – станція Райдужний»: вул. Миколи Закревського (від вул. Сержа Лифаря) – вул. Милославська – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – просп. Романа Шухевича – вул. Петра Вершигори – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу (до вул. Центральна Садова) – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – просп. Романа Шухевича – шляхопровід через просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Милославська – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря (до просп. Червоної Калини) – вул. Миколи Закревського;

тимчасових автобусів № 22-ТК «Просп. Воскресенський – ст. м. «Лісова»: вул. Ігоря Юхновського – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Братиславська – тимчасовий переїзд через вул. Братиславську на дублер дороги – вул. Кіото – вул. Академіка Кухаря – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Івана Микитенка – просп. Воскресенський – вул. Ігоря Юхновського;

тимчасових автобусів № 28-Т «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова»: вул. Милославська (від вул. Радунської) – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – тимчасова транспортна розв’язка – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Милославська (до вул. Радунської);

тимчасових автобусів № 35-Т «Вул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лісова»: вул. Миколи Закревського (від вул. Сержа Лифаря) – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миропільська – тимчасова транспортна розв’язка – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (висадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – Броварський проспект – ст. м. «Лісова» (посадка пасажирів) – Броварський проспект – вул. Братиславська – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря (до просп. Червоної Калини) просп. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського.

