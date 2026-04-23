  В Украине

В Киеве начинают ремонт Броварского проспекта возле метро «Черниговская»: как будет ходить транспорт

22:18, 23 апреля 2026
С 25 апреля по 30 ноября в Киеве будут действовать временные ограничения движения транспорта и пешеходов возле станции метро «Черниговская».
В Киеве с 25 апреля начнутся ремонтные работы на Броварском проспекте, в связи с чем будет изменена работа общественного транспорта. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевпастранс».

На период ремонта полностью закроют движение трамваев № 4, 5, 27, 28, 32, 35, а также автобусов № 59 и 2-ТР.

В то же время для обеспечения перевозок организуют работу временных и скорректированных маршрутов.

Движение организуют следующим образом:

трамваев № 22-К – от Завода железобетонных конструкций до ст. м. «Лесная»;

трамваев № 23-К – от Дарницкого вагоноремонтного завода до ст. м. «Лесная»;

трамваев № 33-К – от Дарницкого вагоноремонтного завода до ст. м. «Лесная»;

временных трамваев № 25 «Ст. м. «Позняки» – Завод железобетонных конструкций»: просп. Петра Григоренко – ул. Анны Ахматовой – ул. Тростянецкая – ул. Дениса Антипова – ул. Ялтинская – ул. Бориспольская;

автобусов № 33-Т – от Дарницкого вагоноремонтного завода до ст. м. «Черниговская» по собственному маршруту, далее разворот на временной транспортной развязке, далее по собственному маршруту до Дарницкого вагоноремонтного завода;

автобусов № 70-Д «Ст. м. «Левобережная» – станция «Радужный»: от ст. м. «Левобережная» до ул. Петра Вершигоры по собственному маршруту, далее подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу (до ул. Центральная Садовая) – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – ул. Петра Вершигоры, далее по собственному маршруту до ст. м. «Левобережная»;

автобусов № 118-Д «Ст. м. «Политехнический институт» – ст. м. «Лесная»: от ст. м. «Политехнический институт» до ст. м. «Черниговская» по собственному маршруту, далее Броварской проспект – ст. м. «Лесная» (высадка пассажиров) – Броварской проспект – ул. Гетмана Павла Полуботка – ул. Киото – Броварской проспект – ст. м. «Лесная» (посадка пассажиров) – Броварской проспект – временная транспортная развязка – ул. Гната Хоткевича, далее по собственному маршруту до ст. м. «Политехнический институт»;

временных автобусов № 4-Т «Станция «Милославская» – станция Радужный»: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона, от ул. Милославской) – путепровод через просп. Романа Шухевича – просп. Романа Шухевича – ул. Петра Вершигоры – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу (до ул. Центральная Садовая) – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – просп. Романа Шухевича – путепровод через просп. Романа Шухевича – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – путепровод над линией скоростного трамвая на ул. Александры Экстер – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Милославская – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона);

временных автобусов № 5-Т «Ул. Сержа Лифаря – станция Радужный»: ул. Николая Закревского (от ул. Сержа Лифаря) – ул. Милославская – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – путепровод через просп. Романа Шухевича – просп. Романа Шухевича – ул. Петра Вершигоры – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу (до ул. Центральная Садовая) – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – просп. Романа Шухевича – путепровод через просп. Романа Шухевича – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Милославская – ул. Николая Закревского – ул. Сержа Лифаря (до просп. Красной Калины) – ул. Николая Закревского;

временных автобусов № 22-ТК «Просп. Воскресенский – ст. м. «Лесная»: ул. Игоря Юхновского – ул. Остапа Дашкевича – ул. Миропольская – ул. Шолом-Алейхема – ул. Братиславская – временный переезд через ул. Братиславскую на дублер дороги – ул. Киото – ул. Академика Кухаря – Броварской проспект – ул. Братиславская – ул. Шолом-Алейхема – ул. Миропольская – ул. Остапа Дашкевича – ул. Ивана Микитенко – просп. Воскресенский – ул. Игоря Юхновского;

временных автобусов № 28-Т «Ул. Милославская – ст. м. «Лесная»: ул. Милославская (от ул. Радунской) – ул. Николая Закревского – ул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – ул. Остапа Дашкевича – ул. Миропольская – временная транспортная развязка – Броварской проспект – ст. м. «Лесная» (высадка пассажиров) – Броварской проспект – ул. Гетмана Павла Полуботка – ул. Киото – Броварской проспект – ст. м. «Лесная» (посадка пассажиров) – Броварской проспект – ул. Братиславская – ул. Шолом-Алейхема – ул. Миропольская – ул. Остапа Дашкевича – ул. Николая Кибальчича – просп. Романа Шухевича – ул. Рональда Рейгана – ул. Николая Закревского – ул. Милославская (до ул. Радунской);

временных автобусов № 35-Т «Ул. Сержа Лифаря – ст. м. «Лесная»: ул. Николая Закревского (от ул. Сержа Лифаря) – ул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – ул. Остапа Дашкевича – ул. Миропольская – временная транспортная развязка – Броварской проспект – ст. м. «Лесная» (высадка пассажиров) – Броварской проспект – ул. Гетмана Павла Полуботка – ул. Киото – Броварской проспект – ст. м. «Лесная» (посадка пассажиров) – Броварской проспект – ул. Братиславская – ул. Шолом-Алейхема – ул. Миропольская – ул. Остапа Дашкевича – ул. Николая Кибальчича – просп. Романа Шухевича – ул. Рональда Рейгана – ул. Николая Закревского – ул. Сержа Лифаря (до просп. Красной Калины) просп. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского.

