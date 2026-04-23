  1. В Україні

Оцифрування трудових книжок для військових – як подати документи онлайн і зберегти страховий стаж

19:34, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процес цифровізації трудових книжок має завершитися до червня 2026 року, а подати документи можна дистанційно, зокрема під час військової служби.
Оцифрування трудових книжок для військових – як подати документи онлайн і зберегти страховий стаж
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оцифрування трудових книжок є необхідним для збереження страхового стажу та коректного нарахування пенсійних виплат. Відповідно до закону №1217, завершити цей процес необхідно до 10 червня 2026 року. Про це нагадали в Другому відділі Роздільнянського РТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Разом із тим виникає проблема: частина військовослужбовців не може самостійно надати документи, оскільки трудові книжки залишаються вдома, тоді як вони перебувають на службі. Водночас законодавством передбачена можливість подання документів онлайн.

Які документи потрібні

Для оцифрування необхідно підготувати:

  • скан або фото трудової книжки;
  • кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис.

Вимоги до файлів

  • формат: .jpg або .pdf;
  • розмір: до 1 Мб;
  • зображення мають бути чіткими та читабельними;
  • обов’язково всі сторінки з записами, підписами, печатками та датами.

Як подати документи

Процедура подачі здійснюється через портал Пенсійного фонду України:

  • авторизація за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпис;
  • завантаження відсканованих документів;
  • підписання та надсилання заявки.

Додаткові документи та стаж

Разом із трудовою книжкою можна додавати інші документи, зокрема дипломи, свідоцтва про народження дітей або військовий квиток.

Строкова військова служба зараховується до страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці трудова книжка

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]