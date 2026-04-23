Оцифрування трудових книжок для військових – як подати документи онлайн і зберегти страховий стаж

Процес цифровізації трудових книжок має завершитися до червня 2026 року, а подати документи можна дистанційно, зокрема під час військової служби.

Оцифрування трудових книжок є необхідним для збереження страхового стажу та коректного нарахування пенсійних виплат. Відповідно до закону №1217, завершити цей процес необхідно до 10 червня 2026 року. Про це нагадали в Другому відділі Роздільнянського РТЦК та СП.

Разом із тим виникає проблема: частина військовослужбовців не може самостійно надати документи, оскільки трудові книжки залишаються вдома, тоді як вони перебувають на службі. Водночас законодавством передбачена можливість подання документів онлайн.

Які документи потрібні

Для оцифрування необхідно підготувати:

скан або фото трудової книжки;

кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис.

Вимоги до файлів

формат: .jpg або .pdf;

розмір: до 1 Мб;

зображення мають бути чіткими та читабельними;

обов’язково всі сторінки з записами, підписами, печатками та датами.

Як подати документи

Процедура подачі здійснюється через портал Пенсійного фонду України:

авторизація за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпис;

завантаження відсканованих документів;

підписання та надсилання заявки.

Додаткові документи та стаж

Разом із трудовою книжкою можна додавати інші документи, зокрема дипломи, свідоцтва про народження дітей або військовий квиток.

Строкова військова служба зараховується до страхового стажу.

