  1. В Украине

Оцифровка трудовых книжек для военнослужащих — как подать документы онлайн и сохранить страховой стаж

19:34, 23 апреля 2026
Процесс оцифровки трудовых книжек должен завершиться к июню 2026 года, а подать документы можно удаленно, в том числе во время военной службы.
Оцифровка трудовых книжек необходима для сохранения страхового стажа и правильного начисления пенсионных выплат. В соответствии с законом №1217, завершить этот процесс необходимо до 10 июня 2026 года. Об этом напомнили во Втором отделе Раздельнянского РТЦК и СП.

Вместе с тем возникает проблема: часть военнослужащих не может самостоятельно предоставить документы, поскольку трудовые книжки остаются дома, тогда как они находятся на службе. В то же время законодательством предусмотрена возможность подачи документов онлайн.

Какие документы нужны

Для оцифровки необходимо подготовить:

  • скан или фото трудовой книжки;
  • квалифицированную электронную подпись (КЭП) или «Дія.Підпис».

Требования к файлам

  • формат: .jpg или .pdf;
  • размер: до 1 Мб;
  • изображения должны быть четкими и читаемыми;
  • обязательно все страницы с записями, подписями, печатями и датами.

Как подать документы

Процедура подачи осуществляется через портал Пенсионного фонда Украины:

  • авторизация с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис;
  • загрузка отсканированных документов;
  • подписание и отправка заявки.

Дополнительные документы и стаж

Вместе с трудовой книжкой можно приложить другие документы, в частности дипломы, свидетельства о рождении детей или военный билет.

Срочная военная служба засчитывается в страховой стаж.

