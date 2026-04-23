Оцифровка трудовых книжек для военнослужащих — как подать документы онлайн и сохранить страховой стаж
Оцифровка трудовых книжек необходима для сохранения страхового стажа и правильного начисления пенсионных выплат. В соответствии с законом №1217, завершить этот процесс необходимо до 10 июня 2026 года. Об этом напомнили во Втором отделе Раздельнянского РТЦК и СП.
Вместе с тем возникает проблема: часть военнослужащих не может самостоятельно предоставить документы, поскольку трудовые книжки остаются дома, тогда как они находятся на службе. В то же время законодательством предусмотрена возможность подачи документов онлайн.
Какие документы нужны
Для оцифровки необходимо подготовить:
- скан или фото трудовой книжки;
- квалифицированную электронную подпись (КЭП) или «Дія.Підпис».
Требования к файлам
- формат: .jpg или .pdf;
- размер: до 1 Мб;
- изображения должны быть четкими и читаемыми;
- обязательно все страницы с записями, подписями, печатями и датами.
Как подать документы
Процедура подачи осуществляется через портал Пенсионного фонда Украины:
- авторизация с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис;
- загрузка отсканированных документов;
- подписание и отправка заявки.
Дополнительные документы и стаж
Вместе с трудовой книжкой можно приложить другие документы, в частности дипломы, свидетельства о рождении детей или военный билет.
Срочная военная служба засчитывается в страховой стаж.
