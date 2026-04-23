  1. В Україні

Чому не вдається продати чи здати землю в оренду: причиною можуть бути аграрні ноти

17:10, 23 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Один запис у Реєстрі може заблокувати угоду із землею — що варто перевірити заздалегідь.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні функціонує Реєстр аграрних нот — цифрова система, яка відіграє ключову роль у забезпеченні зобов’язань у сфері агровиробництва та впливає на процедури державної реєстрації прав на землю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що таке Реєстр аграрних нот

Реєстр аграрних нот — це інформаційно-комунікаційна система, у якій фіксуються всі операції з аграрними нотами: їх видача, зміст, зміни реквізитів, припинення, обтяження, а також дані про початок примусового виконання зобов’язань.

Держателем і адміністратором Реєстру є Центральний депозитарій цінних паперів.

Аграрна нота визначається як неемісійний цінний папір, що підтверджує безумовне зобов’язання боржника поставити сільськогосподарську продукцію або сплатити кошти кредитору. Вона забезпечується заставою, зазвичай — майбутнього врожаю.

У Мін’юсті наголошують, що аграрні ноти існують виключно в електронній формі — як облікові записи в депозитарній системі.

Хто може видавати аграрні ноти

Право видавати аграрні ноти мають власники або користувачі земель сільськогосподарського призначення. Якщо ділянка перебуває у спільній власності чи користуванні, документ оформлюється спільно всіма співвласниками.

При цьому:

  • дата видачі аграрної ноти не змінюється;
  • передача прав на землю не припиняє дії застави майбутнього врожаю;
  • відсутність запису про припинення зобов’язань у Реєстрі підтверджує право кредитора на примусове стягнення.

Коли Реєстр використовує державний реєстратор

Згідно із Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор зобов’язаний перевіряти дані Реєстру під час реєстрації прав на сільськогосподарські земельні ділянки (крім садівництва).

Йдеться, зокрема, про встановлення:

  • чи використовується ділянка як місце вирощування заставленої продукції;
  • чи існують обтяження, пов’язані з аграрною нотою.

Коли потрібен дозвіл кредитора

Дозвіл кредитора за аграрною нотою є обов’язковим у низці операцій із землею:

  • відчуження земельної ділянки;
  • відчуження права оренди чи користування (емфітевзис, суперфіцій);
  • укладення суборенди;
  • розірвання або зміна договорів користування.

Відсутність такого дозволу є прямою підставою для відмови у державній реєстрації прав.

Реєстр аграрних нот фактично інтегрований у систему державної реєстрації прав на землю. Його дані дозволяють захистити інтереси кредиторів і водночас запобігти незаконним операціям із земельними ділянками, на яких уже забезпечено зобов’язання майбутнім урожаєм.

Таким чином, для аграріїв і учасників ринку землі перевірка інформації в Реєстрі стає обов’язковим елементом будь-яких юридичних дій із землею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст земля Міністерство юстиції України

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]