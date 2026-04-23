Почему не удается продать или сдать землю в аренду: причиной могут быть аграрные ноты

Одна запись в Реестре может заблокировать сделку с землей — что стоит проверить заранее.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине функционирует Реестр аграрных нот — цифровая система, которая играет ключевую роль в обеспечении обязательств в сфере агропроизводства и влияет на процедуры государственной регистрации прав на землю.

Что такое Реестр аграрных нот

Реестр аграрных нот — это информационно-коммуникационная система, в которой фиксируются все операции с аграрными нотами: их выдача, содержание, изменения реквизитов, прекращение, обременения, а также данные о начале принудительного исполнения обязательств.

Держателем и администратором Реестра является Центральный депозитарий ценных бумаг.

Аграрная нота определяется как неэмиссионная ценная бумага, подтверждающая безусловное обязательство должника поставить сельскохозяйственную продукцию или уплатить денежные средства кредитору. Она обеспечивается залогом, как правило — будущего урожая.

В Минюсте подчеркивают, что аграрные ноты существуют исключительно в электронной форме — как учетные записи в депозитарной системе.

Кто может выдавать аграрные ноты

Право выдавать аграрные ноты имеют собственники или пользователи земель сельскохозяйственного назначения. Если участок находится в общей собственности или пользовании, документ оформляется совместно всеми сособственниками.

При этом:

дата выдачи аграрной ноты не изменяется;

передача прав на землю не прекращает действия залога будущего урожая;

отсутствие записи о прекращении обязательств в Реестре подтверждает право кредитора на принудительное взыскание.

Когда Реестр использует государственный регистратор

Согласно Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», государственный регистратор обязан проверять данные Реестра при регистрации прав на сельскохозяйственные земельные участки (кроме садоводства).

Речь идет, в частности, об установлении:

используется ли участок как место выращивания заложенной продукции;

существуют ли обременения, связанные с аграрной нотой.

Когда требуется согласие кредитора

Согласие кредитора по аграрной ноте является обязательным в ряде операций с землей:

отчуждение земельного участка;

отчуждение права аренды или пользования (эмфитевзис, суперфиций);

заключение договора субаренды;

расторжение или изменение договоров пользования.

Отсутствие такого согласия является прямым основанием для отказа в государственной регистрации прав.

Реестр аграрных нот фактически интегрирован в систему государственной регистрации прав на землю. Его данные позволяют защитить интересы кредиторов и одновременно предотвратить незаконные операции с земельными участками, на которых уже обеспечены обязательства будущим урожаем.

Таким образом, для аграриев и участников рынка земли проверка информации в Реестре становится обязательным элементом любых юридических действий с землей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.