Понад 2 млн українців скористалися програмою кешбеку на пальне – які авто найчастіше беруть участь

Понад 2 млн українців уже скористалися кешбеком на пальне з 20 березня. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, зазначивши, що переважна більшість учасників програми — власники автомобілів масового сегмента.

За її словами, понад 91% учасників мають авто, серед яких найпоширенішими є Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ. Більшість цих транспортних засобів мають вік від 10 до 20 років, а понад 80% оснащені двигунами об’ємом до 2,5 літра.

У межах програми держава компенсує до 1 000 гривень на місяць: 15% вартості пального — для дизеля, 10% — для бензину та 5% — для газу.

Отримані кошти можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва. У середньому близько 70% кешбеку громадяни спрямовують саме на оплату комунальних послуг.

Загалом програмою «Національний кешбек» користуються понад 4,5 млн українців.

