Более 2 млн украинцев воспользовались программой кэшбэка на топливо — какие автомобили чаще всего участвуют

Более 2 млн украинцев уже воспользовались кэшбэком на топливо с 20 марта. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отметив, что подавляющее большинство участников программы — владельцы автомобилей массового сегмента.

По ее словам, более 91% участников имеют автомобили, среди которых наиболее распространенными являются Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Skoda Octavia и Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а также автомобили ВАЗ. Большинство этих транспортных средств имеют возраст от 10 до 20 лет, а более 80% оснащены двигателями объемом до 2,5 литра.

В рамках программы государство компенсирует до 1 000 гривен в месяц: 15% стоимости топлива — для дизеля, 10% — для бензина и 5% — для газа.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения лекарств, книг или продуктов украинского производства. В среднем около 70% кэшбэка граждане направляют именно на оплату коммунальных услуг.

В целом программой «Национальный кэшбэк» пользуются более 4,5 млн украинцев.

