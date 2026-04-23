  1. В Україні

Реєстр збитків приймає заяви українців про вимушений виїзд і моральну шкоду: як це зробити

22:36, 23 квітня 2026
Міжнародний реєстр збитків приймає заяви про вимушене переміщення за межі України.
Фото: Getty Images
Українці можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через вимушений виїзд за кордон після початку повномасштабної війни. Йдеться не про матеріальні втрати, а про фіксацію самого факту переміщення та завданої моральної шкоди.

При цьому регіон виїзду значення не має — це може бути будь-яка частина України, включно з тимчасово окупованими територіями.

У заяві фіксується сам факт вимушеного виїзду та моральна шкода — зокрема стрес, переживання і втрати звичного способу життя. Розмір можливої компенсації наразі не визначається — його встановлюватиме окремий міжнародний механізм у майбутньому.

Подати заяву можна навіть у разі, якщо особа вже повернулася в Україну, не має статусу біженця чи тимчасового захисту або отримувала допомогу від держави чи міжнародних організацій. Якщо громадянин спочатку переміщувався в межах України, а потім виїхав за кордон, допускається подання двох окремих заяв — щодо внутрішнього переміщення та виїзду за межі країни.

До заяви можна додати різні докази: опис власної історії, документи, фото чи відео, свідчення інших осіб, підтвердження проживання або виїзду. Водночас відсутність повного пакета документів не є підставою для відмови у поданні.

Як повідомив Дмитро Лубінець, заява подається онлайн через портал Дія, зробити це можна з комп’ютера. Виплати не передбачені одразу — наразі формується реєстр, який у майбутньому стане основою для визначення компенсацій.

