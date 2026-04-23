Реєстр збитків приймає заяви українців про вимушений виїзд і моральну шкоду: як це зробити

Міжнародний реєстр збитків приймає заяви про вимушене переміщення за межі України.

Українці можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через вимушений виїзд за кордон після початку повномасштабної війни. Йдеться не про матеріальні втрати, а про фіксацію самого факту переміщення та завданої моральної шкоди.

При цьому регіон виїзду значення не має — це може бути будь-яка частина України, включно з тимчасово окупованими територіями.

У заяві фіксується сам факт вимушеного виїзду та моральна шкода — зокрема стрес, переживання і втрати звичного способу життя. Розмір можливої компенсації наразі не визначається — його встановлюватиме окремий міжнародний механізм у майбутньому.

Подати заяву можна навіть у разі, якщо особа вже повернулася в Україну, не має статусу біженця чи тимчасового захисту або отримувала допомогу від держави чи міжнародних організацій. Якщо громадянин спочатку переміщувався в межах України, а потім виїхав за кордон, допускається подання двох окремих заяв — щодо внутрішнього переміщення та виїзду за межі країни.

До заяви можна додати різні докази: опис власної історії, документи, фото чи відео, свідчення інших осіб, підтвердження проживання або виїзду. Водночас відсутність повного пакета документів не є підставою для відмови у поданні.

Як повідомив Дмитро Лубінець, заява подається онлайн через портал Дія, зробити це можна з комп’ютера. Виплати не передбачені одразу — наразі формується реєстр, який у майбутньому стане основою для визначення компенсацій.

