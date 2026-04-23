  1. В Украине

Реестр убытков принимает заявления украинцев о вынужденном выезде и моральном вреде: как это сделать

22:36, 23 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Международный реестр убытков принимает заявления о вынужденном перемещении за пределы Украины.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы могут подать заявление в Международный реестр убытков из-за вынужденного выезда за границу после начала полномасштабной войны. Речь идет не о материальных потерях, а о фиксации самого факта перемещения и причиненного морального вреда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

При этом регион выезда значения не имеет — это может быть любая часть Украины, включая временно оккупированные территории.

В заявлении фиксируется сам факт вынужденного выезда и моральный вред — в частности стресс, переживания и утрата привычного образа жизни. Размер возможной компенсации сейчас не определяется — его будет устанавливать отдельный международный механизм в будущем.

Подать заявление можно даже в случае, если человек уже вернулся в Украину, не имеет статуса беженца или временной защиты либо получал помощь от государства или международных организаций. Если гражданин сначала перемещался внутри Украины, а затем выехал за границу, допускается подача двух отдельных заявлений — о внутреннем перемещении и о выезде за пределы страны.

К заявлению можно добавить различные доказательства: описание своей истории, документы, фото или видео, свидетельства других лиц, подтверждение проживания или выезда. В то же время отсутствие полного пакета документов не является основанием для отказа в подаче.

Как сообщил Дмитрий Лубинец, заявление подается онлайн через портал Дия, сделать это можно с компьютера. Выплаты не предусмотрены сразу — сейчас формируется реестр, который в будущем станет основой для определения компенсаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

реестр ущерба

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]