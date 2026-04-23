Реестр убытков принимает заявления украинцев о вынужденном выезде и моральном вреде: как это сделать

Международный реестр убытков принимает заявления о вынужденном перемещении за пределы Украины.

Украинцы могут подать заявление в Международный реестр убытков из-за вынужденного выезда за границу после начала полномасштабной войны. Речь идет не о материальных потерях, а о фиксации самого факта перемещения и причиненного морального вреда.

При этом регион выезда значения не имеет — это может быть любая часть Украины, включая временно оккупированные территории.

В заявлении фиксируется сам факт вынужденного выезда и моральный вред — в частности стресс, переживания и утрата привычного образа жизни. Размер возможной компенсации сейчас не определяется — его будет устанавливать отдельный международный механизм в будущем.

Подать заявление можно даже в случае, если человек уже вернулся в Украину, не имеет статуса беженца или временной защиты либо получал помощь от государства или международных организаций. Если гражданин сначала перемещался внутри Украины, а затем выехал за границу, допускается подача двух отдельных заявлений — о внутреннем перемещении и о выезде за пределы страны.

К заявлению можно добавить различные доказательства: описание своей истории, документы, фото или видео, свидетельства других лиц, подтверждение проживания или выезда. В то же время отсутствие полного пакета документов не является основанием для отказа в подаче.

Как сообщил Дмитрий Лубинец, заявление подается онлайн через портал Дия, сделать это можно с компьютера. Выплаты не предусмотрены сразу — сейчас формируется реестр, который в будущем станет основой для определения компенсаций.

