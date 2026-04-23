У Києві ремонтуватимуть Південний міст – вводять тимчасові обмеження руху

У Києві тимчасово обмежать рух Південним мостом через ремонт дорожнього покриття. Обмеження діятимуть із 21:00 24 квітня до 19:00 27 квітня.

Як повідомили у Київавтодорі, у цей період працівники КП «Київавтошляхміст» виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.

На час проведення робіт рух транспорту здійснюватиметься середньою смугою.

У відомстві зазначають, що у разі несприятливих погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

