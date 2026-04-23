В Киеве будут ремонтировать Южный мост – вводят временные ограничения движения

22:54, 23 апреля 2026
С 24 по 27 апреля частично будут ограничивать движение по Южному мосту.
В Киеве будут ремонтировать Южный мост – вводят временные ограничения движения
В Киеве временно ограничат движение по Южному мосту из-за ремонта дорожного покрытия. Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля до 19:00 27 апреля.

Как сообщили в Киевавтодоре, в этот период работники КП «Киевавтошляхмост» будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия на участке моста в направлении с правого на левый берег Днепра.

На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться по средней полосе.

В ведомстве отмечают, что в случае неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.

