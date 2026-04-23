  1. В Україні

Київська дитяча залізниця відкриває літній сезон і навчальну практику для юних залізничників

23:12, 23 квітня 2026
Після ремонтних робіт у Сирецькому парку відновлюються рейси, а школярі повертаються до практичного навчання на залізниці.
Київська дитяча залізниця відкриває літній сезон роботи та навчальну практику для юних залізничників. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Перед стартом сезону на об’єкті провели ремонтні роботи та підготували інфраструктуру до безпечної роботи в теплий період. Це дозволить учням знову проходити практику та обслуговувати пасажирів.

Відтепер відвідувачі знову можуть здійснювати поїздки Сирецьким парком та спостерігати за роботою залізниці очима дітей, які навчаються залізничним професіям.

Рейси курсуватимуть з 25 квітня 2026 року до 1 листопада 2026 року. У вихідні дні поїзди працюватимуть протягом усього сезону, а в літній період — з четверга по неділю.

Київ Укрзалізниця

