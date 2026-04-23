Киевская детская железная дорога открывает летний сезон и учебную практику для юных железнодорожников

После ремонтных работ в Сирецком парке возобновляются рейсы, а школьники возвращаются к практическому обучению на железной дороге.

Киевская детская железная дорога открывает летний сезон работы и учебную практику для юных железнодорожников. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Перед стартом сезона на объекте провели ремонтные работы и подготовили инфраструктуру к безопасной работе в теплый период. Это позволит ученикам снова проходить практику и обслуживать пассажиров.

Отныне посетители снова могут совершать поездки по Сирецкому парку и наблюдать за работой железной дороги глазами детей, обучающихся железнодорожным профессиям.

Рейсы будут курсировать с 25 апреля 2026 года по 1 ноября 2026 года. В выходные дни поезда будут работать в течение всего сезона, а в летний период — с четверга по воскресенье.

