Які документи підтверджують неможливість виконання роботи за станом здоров’я – роз’яснення інспекції праці

23:30, 23 квітня 2026
В Україні визначили перелік медичних документів, які можуть підтверджувати невідповідність працівника посаді через стан здоров’я.
В Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області повідомили, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров’я. Питання регулюється відповідним порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності права на дострокову пенсію (постанова КМУ від 27 грудня 2022 року № 1449), така невідповідність може бути підтверджена визначеними медичними документами.

До переліку належать:

  • довідка закладу охорони здоров’я, що містить висновок лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності зміни місця роботи та відповідний запис у журналі висновків;
  • повідомлення роботодавцю про встановлення групи інвалідності та її причини, виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або індивідуальна програма реабілітації;
  • медична довідка про проходження попереднього або періодичного медичного огляду працівника, видана комісією закладу охорони здоров’я.

У відомстві зазначають, що саме ці документи можуть використовуватися для підтвердження неможливості виконання працівником посадових обов’язків за станом здоров’я у встановленому законодавством порядку.

