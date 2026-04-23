Какие документы подтверждают невозможность выполнения работы по состоянию здоровья – разъяснение инспекции труда

В Украине определен перечень медицинских документов, которые могут подтверждать несоответствие работника должности по состоянию здоровья.

В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области сообщили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья. Вопрос регулируется соответствующим порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины.

В соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии права на досрочную пенсию (постановление КМУ от 27 декабря 2022 года № 1449), такое несоответствие может быть подтверждено определенными медицинскими документами.

В перечень входят:

справка учреждения здравоохранения, содержащая заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости смены места работы и соответствующая запись в журнале заключений;

уведомление работодателю об установлении группы инвалидности и ее причины, выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии или индивидуальная программа реабилитации;

медицинская справка о прохождении предварительного или периодического медицинского осмотра работника, выданная комиссией учреждения здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что именно эти документы могут использоваться для подтверждения невозможности исполнения работником должностных обязанностей по состоянию здоровья в установленном законодательством порядке.

