Захід примусового виконання рішень – що передбачає закон і коли він застосовується

У Мін’юсті нагадали, які дії можуть бути застосовані до боржника у разі невиконання рішення добровільно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України роз’яснили, які заходи передбачає законодавство у випадках, коли рішення не виконується добровільно. Йдеться про механізми примусового виконання, визначені Законом України «Про виконавче провадження».

Коли застосовується примусове виконання

У Мін’юсті наголошують: примусові заходи запускаються лише тоді, коли боржник не виконує рішення у добровільному порядку. Вони спрямовані на забезпечення реального виконання судових та інших рішень.

Основні заходи впливу на боржника

Відповідно до статті 10 Закону України «Про виконавче провадження», до заходів примусового виконання належать:

звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно, корпоративні права, а також майнові права інтелектуальної власності боржника;

звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи;

вилучення майна боржника з подальшою передачею стягувачу відповідно до рішення;

заборона розпоряджатися або користуватися майном, а також встановлення умов його використання;

інші заходи примусового характеру, передбачені законом.

У Мін’юсті підкреслюють, що примусове виконання рішень є ключовим інструментом забезпечення відновлення порушених прав і гарантією того, що судові рішення будуть виконані на практиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.